Намерения Макрона договориться с Путиным называют амбициозными и даже рискованными

Президент Франции Эммануэль Макрон привлек международное внимание заявлениям, что во время визита в Москву 7 февраля он предложит российскому президенту Владимиру Путину компромисс, который может снизить угрозу силовых действий России против Украины и положить конец напряженности в Европе.
Готовясь к поездке Макрон провел ряд телефонных совещаний с союзниками, в частности, с президентом США Джозефом Байденом 6 февраля и с британским премьер-министром Борисом Джонсоном накануне.
После переговоров с Путиным Макрон 8 февраля будет вести переговоры с президентом Зеленским в Киеве.
Эммануэль Макрон сказал французскому журналу Journal du Dimanche в минувшие выходные, что готов говорить с Москвой об улучшении равновесия безопасности в Европе и «прояснении правил» в отношении НАТО и ЕС, а также о «новом порядке в Европе» на основе «принципа суверенного равенства между государствами» .
Некоторые СМИ и комментаторы называют намерения французского президента амбициозными и даже рискованными, учитывая, что Россия подтолкнула нынешнюю международную дипломатическую активность, взыскав в Украину многотысячные войска и намекая на готовность к силовым действиям.
Готовясь к поездке Макрон провел ряд телефонных совещаний с союзниками, в частности, с президентом США Джозефом Байденом 6 февраля и с британским премьер-министром Борисом Джонсоном накануне.
После переговоров с Путиным Макрон 8 февраля будет вести переговоры с президентом Зеленским в Киеве.
Эммануэль Макрон сказал французскому журналу Journal du Dimanche в минувшие выходные, что готов говорить с Москвой об улучшении равновесия безопасности в Европе и «прояснении правил» в отношении НАТО и ЕС, а также о «новом порядке в Европе» на основе «принципа суверенного равенства между государствами» .
Некоторые СМИ и комментаторы называют намерения французского президента амбициозными и даже рискованными, учитывая, что Россия подтолкнула нынешнюю международную дипломатическую активность, взыскав в Украину многотысячные войска и намекая на готовность к силовым действиям.
Комментаторы указывают, что президент Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, готовится к выборам в апреле, и неудачи или достижения в международной политике могут сыграть роль в его политическом будущем.
Издание Politico.eu пишет, что «Макрон идет на огромную авантюру, выставляя себя мировым лидером, способным договориться с российским президентом».
Издание Politico.eu пишет, что «Макрон идет на огромную авантюру, выставляя себя мировым лидером, способным договориться с российским президентом».
The New York Times пишет, что «челночная дипломатия французского президента в Москве и Киеве будет деликатным делом с учетом европейских предостережений и американской решимости».
В издании Украинская Неделя утверждается, что «война в Украине стала частью внутренней французской политической дискуссии».
Парижская корреспондентка украинского еженедельника Алла Лазарева считает, что «вера Макрона в диалог с Россией почти религиозна. Упрямое нежелание видеть, что настоящая проблема — это не отсутствие диалога, а сознательные намерения хозяина Кремля, легко может сыграть с ним злую шутку».
Ключевым предметом компромисса в угоду Москве называют способ выполнения Минских договоренностей по Донбассу.
Сам Макрон неоднократно подчеркивал, что готов работать над воплощением договоренностей, достигнутых при посредничестве Франции и Германии 2014 и 2015 в Минске на фоне тогдашних активных боевых действий на востоке Украины.
Россия постоянно отмечает то, чтобы Киев признал сформированные с поддержкой Москвы сепаратистские образования «ДНР» и «ЛНР», и чтобы это признание было закреплено изменениями в украинской конституции.
Украина настаивает, что Минские договоренности, прежде всего, предусматривают прекращение войны, очищение региона от незаконных вооруженных формирований и украинский контроль над границей с Россией.
Из Москвы перед приездом Эммануэля Макрона сказали, что не надеются скорейшего решения проблем.
Парижская корреспондентка украинского еженедельника Алла Лазарева считает, что «вера Макрона в диалог с Россией почти религиозна. Упрямое нежелание видеть, что настоящая проблема — это не отсутствие диалога, а сознательные намерения хозяина Кремля, легко может сыграть с ним злую шутку».
Ключевым предметом компромисса в угоду Москве называют способ выполнения Минских договоренностей по Донбассу.
Сам Макрон неоднократно подчеркивал, что готов работать над воплощением договоренностей, достигнутых при посредничестве Франции и Германии 2014 и 2015 в Минске на фоне тогдашних активных боевых действий на востоке Украины.
Россия постоянно отмечает то, чтобы Киев признал сформированные с поддержкой Москвы сепаратистские образования «ДНР» и «ЛНР», и чтобы это признание было закреплено изменениями в украинской конституции.
Украина настаивает, что Минские договоренности, прежде всего, предусматривают прекращение войны, очищение региона от незаконных вооруженных формирований и украинский контроль над границей с Россией.
Из Москвы перед приездом Эммануэля Макрона сказали, что не надеются скорейшего решения проблем.
Россия настаивает, что не планирует нападение на Украину, но российские представители заявляют, что считают угрозой украинское сотрудничество с НАТО и неоднократно намекали на готовность применить силу для защиты ДНР и ЛНР на украинском востоке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии