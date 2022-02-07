Намерения Макрона договориться с Путиным называют амбициозными и даже рискованными

16:15 07 Февраль Киев, Украина





Готовясь к поездке Макрон провел ряд телефонных совещаний с союзниками, в частности, с президентом США Джозефом Байденом 6 февраля и с британским премьер-министром Борисом Джонсоном накануне.



После переговоров с Путиным Макрон 8 февраля будет вести переговоры с президентом Зеленским в Киеве.



Эммануэль Макрон сказал французскому журналу Journal du Dimanche в минувшие выходные, что готов говорить с Москвой об улучшении равновесия безопасности в Европе и «прояснении правил» в отношении НАТО и ЕС, а также о «новом порядке в Европе» на основе «принципа суверенного равенства между государствами» .



Некоторые СМИ и комментаторы называют намерения французского президента амбициозными и даже рискованными, учитывая, что Президент Франции Эммануэль Макрон привлек международное внимание заявлениям, что во время визита в Москву 7 февраля он предложит российскому президенту Владимиру Путину компромисс , который может снизить угрозу силовых действий России против Украины и положить конец напряженности в Европе.Готовясь к поездке Макрон провел ряд телефонных совещаний с союзниками, в частности, с президентом США Джозефом Байденом 6 февраля и с британским премьер-министром Борисом Джонсоном накануне.После переговоров с Путиным Макрон 8 февраля будет вести переговоры с президентом Зеленским в Киеве.Эммануэль Макрон сказал французскому журналу Journal du Dimanche в минувшие выходные, что готов говорить с Москвой об улучшении равновесия безопасности в Европе и «прояснении правил» в отношении НАТО и ЕС, а также о «новом порядке в Европе» на основе «принципа суверенного равенства между государствами» .Некоторые СМИ и комментаторы называют намерения французского президента амбициозными и даже рискованными, учитывая, что Россия подтолкнула нынешнюю международную дипломатическую активность, взыскав в Украину многотысячные войска и намекая на готовность к силовым действиям.

«Мы направляемся в логово Путина, и во многих отношениях это возложение на шанс», - цитирует агентство Reuters источник, названный близким к Макрону.

Комментаторы указывают, что президент Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, готовится к выборам в апреле, и неудачи или достижения в международной политике могут сыграть роль в его политическом будущем.



Издание Politico.eu пишет, что «Макрон идет на огромную авантюру, выставляя себя мировым лидером, способным договориться с российским президентом».

«Если ему удастся, то он будет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европе дипломатический вес, и все это как раз перед французскими президентскими выборами в апреле», - размышляют авторы в Politico, отмечая, что некоторые европейские партнеры опасаются готовности Макрона у некоторых вопросах ублажать Путину.

The New York Times пишет, что «челночная дипломатия французского президента в Москве и Киеве будет деликатным делом с учетом европейских предостережений и американской решимости».

«В то время как администрация Байдена ведет жесткую линию, Германия сидит тихо, а президент Путин стремится заставить согласиться с российскими сетованиями на безопасность, именно господин Макрон сделал себя центром дипломатии в Европе», – утверждает американский журнал.

В издании Украинская Неделя утверждается, что «война в Украине стала частью внутренней французской политической дискуссии».



Парижская корреспондентка украинского еженедельника Алла Лазарева считает, что «вера Макрона в диалог с Россией почти религиозна. Упрямое нежелание видеть, что настоящая проблема — это не отсутствие диалога, а сознательные намерения хозяина Кремля, легко может сыграть с ним злую шутку».



Ключевым предметом компромисса в угоду Москве называют способ выполнения Минских договоренностей по Донбассу.



Сам Макрон неоднократно подчеркивал, что готов работать над воплощением договоренностей, достигнутых при посредничестве Франции и Германии 2014 и 2015 в Минске на фоне тогдашних активных боевых действий на востоке Украины.



Россия постоянно отмечает то, чтобы Киев признал сформированные с поддержкой Москвы сепаратистские образования «ДНР» и «ЛНР», и чтобы это признание было закреплено изменениями в украинской конституции.



Украина настаивает, что Минские договоренности, прежде всего, предусматривают прекращение войны, очищение региона от незаконных вооруженных формирований и украинский контроль над границей с Россией.



Из Москвы перед приездом Эммануэля Макрона сказали, что не надеются скорейшего решения проблем.

«Положение слишком сложное, чтобы ожидать решающего прорыва в ходе одной встречи», - сказал спикер российского президента.

Россия настаивает, что не планирует нападение на Украину, но российские представители заявляют, что считают угрозой украинское сотрудничество с НАТО и неоднократно намекали на готовность применить силу для защиты ДНР и ЛНР на украинском востоке.