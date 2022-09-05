Наличие шенгенской визы у российского туриста больше не является гарантией въезда в ЕС - Боррель

17:59 05 сентября Киев, Украина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие «шенгена» не гарантирует россиянам въезд в страны Евросоюза.

«Наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель.

В качестве примера такого подхода он привел США, где «наличие визы не является гарантией въезда».



Он уточнил, что такое решение было принято министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге 30–31 августа. При этом Евросоюз не собирается вводить полный запрет на выдачу виз российским гражданам, потому что «не должен отгораживать себя от гражданского общества», добавил политик.



По итогам встречи главы МИД европейских государств договорились отменить упрощенный режим выдачи виз россиянам. Это приведет к удорожанию процедуры с 35 евро до 80 евро, увеличению пакета документов для подачи заявления и сроков рассмотрения заявки.



Дополнительно страны ЕС могут вводить собственные визовые ограничения на национальном уровне — так уже поступили Прибалтика, Словакия, Словения, Польша и Дания.