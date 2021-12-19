Накануне саммита в Брюсселе Зеленский встретится с Макроном и Шольцем

16:21 14 Декабрь Киев, Украина

Как стало известно, завтра, 15 декабря, перед началом саммита Восточного партнерства должна произойти встреча украинского президента Владимира Зеленского с членами Нормандской четверки канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном. После ухода с политической арены Ангелы Меркель, которая была неоспоримым лидером в Нормандской четверке, ее новому составу придется находить новые грани соприкосновений, вырабатывать линии содружества между собой.

Целью этой встречи стала необходимость предварительного обсуждения путей реализации Минских соглашений. Перед этим Шольц и Макрон выразили свое желание возобновить работу Нормандской четверки для гарантии положительных перспектив для Украины. В свою очередь и Зеленский на днях обсудил с Макроном по телефону с 10 предстоящие переговоры по Донбассу.

На саммите, который также пройдет в этот день, встретятся представители стран-членов Восточного партнерства: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.