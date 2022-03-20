Накануне Дня крымскотатарского флага оккупанты запугивают активистов, раздавая «предостережения»

13:57 22 июня Киев, Украина





В частности, такой документ получил крымскотатарский активист Заир Смедляев, сообщает Крымская правозащитная группа. Оккупационные власти Крыма продолжают прибегать к своим традиционным методам для запугивания крымских татар, в преддверии Дня крымскотатарского флага активистам начали вручать "предостережения" о недопустимости участия в несанкционированных акциях.В частности, такой документ получил крымскотатарский активист Заир Смедляев, сообщает Крымская правозащитная группа.

В документе говорится, что правоохранители получили информацию, о планируемом "несогласованном митинге" на территории Крыма. В связи с чем участники такой акции могут быть привлечены к ответственности по любым из 8 пунктов статей, а именно: за нарушение установленного порядка организации либо проведения несанкционированного собрания, митинга, пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, незаконное обращение с оружием, публичные призывы к экстремистской деятельности, нарушающие территориальной целостности Российской Федерации.

Также в "предостережении" сообщается, что мероприятие планируется в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.



По информации Крымской правозащитной группы, подобные "предостережения" от "прокуратуры" стали получать активисты в разных районах оккупированного Крыма.