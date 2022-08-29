Нафтогаз озвучил запасы газа Украины

По итогам июля запасы газа Украины достигнут около 11,8 млрд кубометров.
Об этом сообщил в четверг, 28 июля, глава Нафтогаза Юрий Витренко.
По его словам, кроме газа внутренней добычи в хранилища закачивается газ, импортируемый через Венгрию, Словакию и Польшу.
В начале лета в ПХГ находилось около 10 млрд кубометров газа, когда правительство поручило Нафтогазу накопить к отопительному сезону 19 млрд кубометров.
В начале лета в ПХГ находилось около 10 млрд кубометров газа, когда правительство поручило Нафтогазу накопить к отопительному сезону 19 млрд кубометров.
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