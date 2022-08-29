Нафтогаз озвучил запасы газа Украины

20:47 28 июля Киев, Украина

По итогам июля запасы газа Украины достигнут около 11,8 млрд кубометров.

Об этом сообщил в четверг, 28 июля, глава Нафтогаза Юрий Витренко.

"Сейчас у нас в подземках 11,7 млрд куб. м газа, среднесуточно мы приблизительно закачиваем 34-35 млн кубов, таким образом на 1 августа мы выйдем на уровень около 11,8 млрд куб. м газа", - сказал он.

По его словам, кроме газа внутренней добычи в хранилища закачивается газ, импортируемый через Венгрию, Словакию и Польшу.



В начале лета в ПХГ находилось около 10 млрд кубометров газа, когда правительство поручило Нафтогазу накопить к отопительному сезону 19 млрд кубометров.