Наев рассказал об углублении военного сотрудничества Украины и Великобритании

11:33 21 Апрель Киев, Украина

Делегация ВСУ во главе с Сергеем Наевым провела деловую встречу в Великобритании с командованием Вооруженными Силами Соединенного Королевства Великобритании во главе с вице-адмиралом Бен Ки.



Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.



Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант



В частности, порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба, порядок управления во время операций, полномочия командующих и командиров. Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев , в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.В частности, порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба, порядок управления во время операций, полномочия командующих и командиров.

"Мы ознакомились с условиями планирования, подготовки и проведения операций Объединенных сил быстрого реагирования как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами, а также задачами по организации оперативной и боевой подготовки", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь начальник объединенных операций Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании вице-адмирал Бен Ки подчеркнул важность осуществления дальнейших шагов по углублению военного сотрудничества между командованием обеих стран.