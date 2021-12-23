Наев рассказал об углублении военного сотрудничества Украины и Великобритании

Делегация ВСУ во главе с Сергеем Наевым провела деловую встречу в Великобритании с командованием Вооруженными Силами Соединенного Королевства Великобритании во главе с вице-адмиралом Бен Ки.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.
Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.
В частности, порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба, порядок управления во время операций, полномочия командующих и командиров.
В свою очередь начальник объединенных операций Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании вице-адмирал Бен Ки подчеркнул важность осуществления дальнейших шагов по углублению военного сотрудничества между командованием обеих стран.
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