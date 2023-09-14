Надеюсь на "зеленый свет" для Украины в НАТО в следующем году - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году Украина получит "зеленый свет" на членство в Альянсе.
Об этом политик сказал 13 сентября на Криницком форуме по безопасности и экономике в Польше, передает издание LRT.
По словам Науседы, алгоритм стремления Украины к вступлению в будущем был создан на июльском саммите в Вильнюсе.
По словам Науседы, алгоритм стремления Украины к вступлению в будущем был создан на июльском саммите в Вильнюсе.
Как добавил политик, принятый в Вильнюсе текст — это максимум того, чего участники смогли достичь. Науседа также убежден, что политические обязательства Евросоюза и НАТО по поддержке Украины достаточны.
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