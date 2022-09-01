Надеюсь, мир не принесет в жертву путину коренной народ Крыма – Джемилев

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает недопустимым предложения некоторых американских и европейских политиков подарить Крымский полуостров российскому президенту владимиру путину.
Об этом он заявил во время второго саммита Международной Крымской платформы 23 августа
По его словам, в последнее время было обнародовано много мнений разных политических и государственных деятелей относительно путей прекращения этой войны и достижения мирного соглашения.
Об этом он заявил во время второго саммита Международной Крымской платформы 23 августа
По его словам, в последнее время было обнародовано много мнений разных политических и государственных деятелей относительно путей прекращения этой войны и достижения мирного соглашения.
Лидер крымскотатарского народа выразил надежду, что такая позиция никогда не будет превалировать в мире.
Он обратил внимание, что россия использует Крымский полуостров для обстрелов мирного населения и разрушения критической инфраструктуры.
Впрочем, у нас нет возможности нанести удары по базам, откуда стреляют. У нас нет противовоздушной обороны и дальнобойных ракет”, – сообщил Мустафа Джемилев.
В то же время, он отметил, что если сейчас не оказывать оперативно достаточную материально-техническую и финансовую помощь, война может затянуться надолго. А это в свою очередь приведет к смертям, разрушениям и страданиям людей.
Мустафа Джемилев поблагодарил страны за помощь, которую они оказывают Украине в эти дни.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, которая продлится столько, сколько потребуется.
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