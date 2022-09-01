Надеюсь, мир не принесет в жертву путину коренной народ Крыма – Джемилев

18:42 23 августа Киев, Украина





Об этом он заявил во время второго саммита Международной Крымской платформы 23 августа



По его словам, в последнее время было обнародовано много мнений разных политических и государственных деятелей относительно путей прекращения этой войны и достижения мирного соглашения. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает недопустимым предложения некоторых американских и европейских политиков подарить Крымский полуостров российскому президенту владимиру путину.Об этом он заявил во время второго саммита Международной Крымской платформы 23 августаПо его словам, в последнее время было обнародовано много мнений разных политических и государственных деятелей относительно путей прекращения этой войны и достижения мирного соглашения.

“Среди этих мыслей были потрясающие, которые мы не можем принять ни при каких обстоятельствах. Например, один американский деятель, настроенный выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году, и некоторые европейские деятели предлагают подарить путину Крым, чтобы он "вышел из этой войны, не потеряв лицо". Крымскотатарский народ воспринимает это как призыв к иллюзорному миру принести коренной народ Крыма в жертву путину, отказаться от норм международного права и принять условия хорошо вооруженного бандита”, – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа выразил надежду, что такая позиция никогда не будет превалировать в мире.



Он обратил внимание, что россия использует Крымский полуостров для обстрелов мирного населения и разрушения критической инфраструктуры.



Впрочем, у нас нет возможности нанести удары по базам, откуда стреляют. У нас нет противовоздушной обороны и дальнобойных ракет”, – сообщил Мустафа Джемилев.



В то же время, он отметил, что если сейчас не оказывать оперативно достаточную материально-техническую и финансовую помощь, война может затянуться надолго. А это в свою очередь приведет к смертям, разрушениям и страданиям людей.



Мустафа Джемилев поблагодарил страны за помощь, которую они оказывают Украине в эти дни.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, которая продлится столько, сколько потребуется.