Над левобережной Херсонщиной поднят флаг Украины

09:36 04 декабря Киев, Украина

Украинские защитники подняли первый флаг Украины на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщило подразделение Карлсон на своей Facebook-странице в субботу, 3 декабря.

"Этот флаг подняли бойцы спецподразделения Карлсон - это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области. Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы также опубликованном видео, на кадрах которого можно увидеть, что украинский флаг установлен на стреле речного портового крана.

Как уже сообщалось раньше, в Херсонской области жителям временно оккупированного левого берега реки Днепр разрешили эвакуироваться.