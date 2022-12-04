Над левобережной Херсонщиной поднят флаг Украины

Украинские защитники подняли первый флаг Украины на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщило подразделение Карлсон на своей Facebook-странице в субботу, 3 декабря.
Украинские бойцы также опубликованном видео, на кадрах которого можно увидеть, что украинский флаг установлен на стреле речного портового крана.
Как уже сообщалось раньше, в Херсонской области жителям временно оккупированного левого берега реки Днепр разрешили эвакуироваться.
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