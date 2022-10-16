Над Киевом уже разворачивается антидронный купол - мэрия
07:48 16 октября Киев, Украина
Киев частично закрыт антидронным куполом, защищающим особо важные объекты. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник городского головы Киева Юрий Зозуля.
"Дрон-купол уже частично, фрагментарно существует в Киеве. Вы должны быть уверены, что каждый день в каком-то месте появляется элемент антидронной защиты", - отметил Зозуля.
Как сообщил советник мэра, на сооружение полноценного антидронного купола понадобится около двух лет.
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