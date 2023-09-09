Над Донецком был поднят флаг Украины – соцсети

10:32 09 сентября Киев, Украина

Для тех, кто с нетерпением ждет освобождения от российских оккупантов, огромным счастьем становится развевающийся над головой украинский флаг. Утром в субботу, 9 сентября, над головами жителей временно оккупированного города Донецк заметили флаг Украины. Соответствующее видео обнародовали местные Telegram-каналы.

Неизвестные патриоты запустили украинское знамя на воздушных шарах.

"Посмотри, что делается. Ты посмотри просто", – говорит обеспокоенный женский голос за кадром на одном из роликов.

Отметим, что российские оккупанты открыли огонь и видео сопровождается звуками выстрелов. Но флаг продолжал гордо развеваться в воздухе.

Напомним, на текущей неделе был поднят флаг Украины над двумя селами Харьковской области. Населенные пункты Строевка и Тополя расположены на границе с россией в так называемой "серой зоне".

А возле Кремля задержана женщина, завернувшаяся во флаг Украины.