"Над Байденом открыто насмехается российский президент Путин", - сказал Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп обратил внимание на откровенно лояльное отношение Байдена к Путину. По мнению экс-президента США, президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.
Экс-президент заявил, что у него были "отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией", как он.
По мнению Дональда Трампа, Джо Байден поддерживает Северный поток-2.
"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы",- добавил Трамп.
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