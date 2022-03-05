"Над Байденом открыто насмехается российский президент Путин", - сказал Трамп

08:22 06 Июнь Киев, Украина

Бывший президент США Дональд Трамп обратил внимание на откровенно лояльное отношение Байдена к Путину. По мнению экс-президента США, президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Экс-президент заявил, что у него были "отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией", как он.

По мнению Дональда Трампа, Джо Байден поддерживает Северный поток-2.

"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы",- добавил Трамп.

Ранее Путин назвал темы, которые намерен обсудить с Байденом.

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