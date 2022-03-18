Нацполиция: Официальная позиция по расследованию факта вмешательства в работу новостных сайтов

07:30 18 марта Киев, Украина

Представители профильных правоохранительных органов (Киберполиции, Госспецсвязи, СБУ, Национального координационного центра кибербезопасности) провели тщательную проверку факта вмешательства в работу сайтов онлайн-СМИ, подвергшихся атакам хакеров из России.



Заметим, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах.Первые результаты расследования - идентификация сети и серверов, которые злоумышленники использовали для атаки. И это в свою очередь свидетельствует об их низком уровне подготовки. Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности.



В настоящее время угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу. Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.