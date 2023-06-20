Спикер Генштаба: ВСУ не теряют позиции на фронте

12:51 20 июня Киев, Украина

В ходе телемарафона своим выступлением национальный спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Андрей Ковалев, подчеркнул, что вооруженные силы Украины активно продолжают вести как наступательные, так и оборонительные операции, и ни одной позиции не было потеряно.

"Мы активно продолжаем как наступательные, так и оборонительные действия. В местах, где мы обороняемся, мы не допускаем потерь позиций", - подчеркнул Ковалев.



Он отметил, что наступательные операции украинских вооруженных сил продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последние сутки на направлениях Новодаровка, Приютное, Макаровка, Ровнополь, Новоданиловка и Роботино украинские военные добились частичного успеха и удерживают свои позиции.



В то же время, по словам Ковалева, противник сосредотачивает свои основные силы на обороне и препятствует продвижению украинских войск, применяя свои резервы и пытаясь вернуть потерянные позиции.

Согласно информации представителя Генерального штаба, украинские силы продолжают успешно сдерживать наступление российских войск на направлениях Бахмут, Купянск и Лиман.