Спикер Генштаба: ВСУ не теряют позиции на фронте

В ходе телемарафона своим выступлением национальный спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Андрей Ковалев, подчеркнул, что вооруженные силы Украины активно продолжают вести как наступательные, так и оборонительные операции, и ни одной позиции не было потеряно.
Он отметил, что наступательные операции украинских вооруженных сил продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последние сутки на направлениях Новодаровка, Приютное, Макаровка, Ровнополь, Новоданиловка и Роботино украинские военные добились частичного успеха и удерживают свои позиции.
В то же время, по словам Ковалева, противник сосредотачивает свои основные силы на обороне и препятствует продвижению украинских войск, применяя свои резервы и пытаясь вернуть потерянные позиции.
Согласно информации представителя Генерального штаба, украинские силы продолжают успешно сдерживать наступление российских войск на направлениях Бахмут, Купянск и Лиман.
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