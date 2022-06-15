Национальная гвардия уничтожила российский РЭБ

"Филигранное уничтожение нашими бойцами российского РЭБ – не менее чувствительный для врага удар, чем потеря живой силы или техники. Оккупанты используют системы РЭБ как мощный асимметричный инструмент войны, позволяющий нивелировать технические преимущества противника (без эффективной связи ни одна современная армия воевать не может).



Ежегодно РФ тратит полмиллиарда долларов на такие системы, каждая их бригада имеет роту РЭБ. В то же время украинские военные выбивают этот электронный меч из рук деспотических варваров, терроризирующих мир в 21 веке", - сообщается в пресс-службе НГУ.