Национальная гвардия уничтожила российский РЭБ

Артиллеристы украинской Национальной гвардии вывели из строя точку радиоэлектронной борьбы российских оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Нацгвардейцы обнаружили оборудование РЭБ и корректировали огонь по нему с помощью беспилотника.
Таким образом, защитники лишили врага возможности делать радиоперехват Сил обороны, глушить сигнал украинских радиостанций.
Нацгвардейцы обнаружили оборудование РЭБ и корректировали огонь по нему с помощью беспилотника.
Таким образом, защитники лишили врага возможности делать радиоперехват Сил обороны, глушить сигнал украинских радиостанций.
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