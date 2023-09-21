Национальная гвардия прорывается на Мелитопольском направлении - Уршалович

16:42 21 сентября Киев, Украина

Подразделения Гвардии наступления на Мелитопольском направлении успешно вытеснили вражеские силы с их позиций и продвинулись вглубь обороны врага.



Об этом сообщил полковник Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины, в ходе брифинга.



Он подчеркнул, что несмотря на наличие плотных минных полей, инженерных сооружений и сильного сопротивления оккупантов, подразделения Национальной гвардии добились частичного успеха и продвинулись как вглубь обороны врага, так и по всей передней линии фронта.



Представитель Главного управления Нацгвардии подчеркнул, что на Мелитопольском направлении нацгвардейцы укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах, несмотря на сильное сопротивление российских войск.