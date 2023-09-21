Национальная гвардия прорывается на Мелитопольском направлении - Уршалович

Подразделения Гвардии наступления на Мелитопольском направлении успешно вытеснили вражеские силы с их позиций и продвинулись вглубь обороны врага.
Об этом сообщил полковник Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины, в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что несмотря на наличие плотных минных полей, инженерных сооружений и сильного сопротивления оккупантов, подразделения Национальной гвардии добились частичного успеха и продвинулись как вглубь обороны врага, так и по всей передней линии фронта.
Представитель Главного управления Нацгвардии подчеркнул, что на Мелитопольском направлении нацгвардейцы укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах, несмотря на сильное сопротивление российских войск.
Об этом сообщил полковник Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины, в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что несмотря на наличие плотных минных полей, инженерных сооружений и сильного сопротивления оккупантов, подразделения Национальной гвардии добились частичного успеха и продвинулись как вглубь обороны врага, так и по всей передней линии фронта.
Представитель Главного управления Нацгвардии подчеркнул, что на Мелитопольском направлении нацгвардейцы укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах, несмотря на сильное сопротивление российских войск.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии