Начался процесс присоединения Украины к Центру киберзащиты НАТО

16:52 07 Июнь Киев, Украина

Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО , цель которого бороться с кибератаками и обеспечивать киберзащиту информационных систем.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

"В результате недавних визитов высокого уровня в Украине мы начали процесс включения Украины в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллинне. На это нужно время, но начало положено", - сказал Кууск.

Как подчеркнули в посольстве Эстонии в Киеве, усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов правительства Эстонии.

"Эстония поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере. Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - сказано в заявлении посольства.

Кроме того, Эстония на заседании руководящего комитета Центра выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центра киберзащиты.