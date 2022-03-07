Начался процесс присоединения Украины к Центру киберзащиты НАТО
16:52 07 Июнь Киев, Украина
Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО
, цель которого бороться с кибератаками и обеспечивать киберзащиту информационных систем.
Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
"В результате недавних визитов высокого уровня в Украине мы начали процесс включения Украины в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллинне. На это нужно время, но начало положено", - сказал Кууск.
Как подчеркнули в посольстве Эстонии в Киеве, усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов правительства Эстонии.
"Эстония поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере. Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - сказано в заявлении посольства.
Кроме того, Эстония на заседании руководящего комитета Центра выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центра киберзащиты.
"Украина сейчас на передовой борьбы с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас", - подытожил посол.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии