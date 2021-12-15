Начался официальный визит командующего Сухопутными войсками ВСУ в Турцию

Визит Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского предусматривает официальные мероприятия в Анкаре и Стамбуле и продлится до 26 марта.
Официальный визит начался с торжественной встречи, шествия к мавзолею Ататюрка и возложения церемониального венка к месту его захоронения.
Возложение цветов к мавзолею Ататюрка - традиционное мероприятие всех официальных визитов, призванное почтить память первого президента Турции, национального героя страны - Мустафы Кемаля Ататюрка.
После возложения цветов Командующий Сухопутными войсками ВС Украины оставил запись в Книге почетных гостей Аниткабира.
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