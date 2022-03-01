Начался 22-й саммит Украина-ЕС

17:45 06 Октябрь Киев, Украина

Стартовал первый, с начала пандемии COVID-19, саммит в двустороннем формате с участием президента Украины Владимиром Зеленским.



Так, по прибытии на саммит Зеленского поприветствовал президент Европейского совета Шарль Мишель. Оба политика не делали заявлений для прессы перед встречей.



Ранее европейские дипломаты сообщили, что среди тем встречи будут, в частности:



- социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны ЕС;



- следующие шаги в реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли;



- состояние реформ в Украине.

"Лидеры также обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и дальнейшие региональные и внешнеполитические вопросы", - заявили в ЕС.

В Офисе Главы Украинского государства заявили, что делегацию Украины на саммите возглавит Президент Владимир Зеленский.



По данным ОП, на полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений, отметили в Офисе.



Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающие привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".



Ранее сообщалось, что делегацию ЕС, кроме Шарля Мишеля, будет представлять президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако накануне стало известно, что она пошла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 лицом, и встречу пропустит.