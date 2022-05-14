Начальник Главного управления Нацполиции Киева подал в отставку

10:11 11 августа Киев, Украина

Андрей Крищенко, возглавлявший столичную полицию с декабря 2015 года, подал рапорт об отставке, который уже удовлетворили.

Об этом Крищенко сообщил в Facebook.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям.



В этом периоде – тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения".", - написал он.

Крищенко не обнародовал причины отставки, зато поблагодарил полицейских столицы.

"Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления", – отметил он.

49-летний Андрей Крищенко возглавлял ГУ Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.



Напомним, информация о том, что Крищенко ушел в отставку, появилась 5 августа. Однако позже в киевской полиции эту информацию опровергли.