Начальник Генштаба Беларуси Гулевич подал в отставку из-за нежелания воевать против Украины
11:59 06 Март Киев, Украина
В сети появилась информация, что начальник Генштаба Беларуси Гулевич подал в отставку из-за отказа личного состава воевать против Украины.
"...в связи с массовым отказом принимать участие в боевых действиях личного состава воинских частей ударного батальона... у вооруженных сил Белоруссии нет возможности укомплектовать ни одну батальоную группу..." - сообщается за подписью Начальника Генерального штаба - первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь
генерал-майором Гулевичем В.В.
Официальных подтверждений пока не было.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии