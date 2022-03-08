Начальник Генштаба Беларуси Гулевич подал в отставку из-за нежелания воевать против Украины

11:59 06 Март Киев, Украина

В сети появилась информация, что начальник Генштаба Беларуси Гулевич подал в отставку из-за отказа личного состава воевать против Украины.

"...в связи с массовым отказом принимать участие в боевых действиях личного состава воинских частей ударного батальона... у вооруженных сил Белоруссии нет возможности укомплектовать ни одну батальоную группу..." - сообщается за подписью Начальника Генерального штаба - первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Гулевичем В.В.

Официальных подтверждений пока не было.