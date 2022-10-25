Нацгвардия показала Белогоровку в Луганской области

14:15 25 октября Киев, Украина

Бойцы Нацгвардии вошли в Белогоровку.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.



Сообщается, что сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под огнем врага.

"Белогоровка - первый поселок на Луганщине, который освободили наши защитники не так давно. В ожесточенных боях сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении, - говорится в сообщении.

Но, как отмечают гвардейцы, от поселка ничего не осталось, все разрушено и разбито. Почти все жители уехали. После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия.