Нацгвардия показала Белогоровку в Луганской области

Бойцы Нацгвардии вошли в Белогоровку.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Сообщается, что сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под огнем врага.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Сообщается, что сейчас гвардейцы удерживают линию обороны под огнем врага.
Но, как отмечают гвардейцы, от поселка ничего не осталось, все разрушено и разбито. Почти все жители уехали. После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия.
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