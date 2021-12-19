НАБУ разыскивает фигурантов дела о "пленках Вовка"

21:29 11 Август Киев, Украина

За попытку захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия (ВРП) и препятствованию их работы, НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов дела о "пленках Вовка".

Разыскиваемые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного административного суда города Киев (ОАСК) Павлом Вовком.

Кроме судьи Вовка, НАБУ объявило в розыск Владимира Калеберда, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова и Сергея Остапца.

Фотографии и данные разыскиваемых размещены на сайте НАБУ.Напомним, НАБУ вызывало 3 августа на допрос Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве в производстве по руководству ОАСК.



17 июля НАБУ провело обыски в ОАСК и сообщило о вручении подозрения главе суда Павлу Вовку, его заму Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Также в нацбюро отметили, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".