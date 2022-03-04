На Зеленского за последнюю неделю было совершено три попытки покушения

За последнюю неделю на президента Зеленского было как минимум три попытки покушения, сообщает The Times.
По их данным, были отправлены две разные группировки - наёмники прокремлевской группировки "Вагнера" и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.
Наёмники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия.
Информированность службы безопасности Зеленского спасла ему жизнь.
Напомним, в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наёмников, которые были ликвидированы.
Наёмники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия.
Информированность службы безопасности Зеленского спасла ему жизнь.
Напомним, в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наёмников, которые были ликвидированы.
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