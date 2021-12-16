На завтра назначено торжественное заседание Верховной Рады

14:50 15 Июль Киев, Украина

Завтра первый президент Украины Леонид Кравчук и действующий глава государства Владимир Зеленский, выступят на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как будет проходить заседание





Почетный караул Национальной гвардии торжественно поднимет Государственный флаг Украины на площади Конституции перед зданием парламента в 09.00



Кто приглашен

Участвовать в этом заседании, как подчеркивается, приглашены президент Украины, нардепы Украины I и IX созывов, председатели Верховной Рады Украины предыдущих созывов, главы Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров Украины, руководители судебной системы.



Также на Заседание, как отмечается, назначено на 16.00Почетный караул Национальной гвардии торжественно поднимет Государственный флаг Украины на площади Конституции перед зданием парламента в 09.00Участвовать в этом заседании, как подчеркивается, приглашены президент Украины, нардепы Украины I и IX созывов, председатели Верховной Рады Украины предыдущих созывов, главы Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров Украины, руководители судебной системы.Также на празднование ожидается приезд дипломатов, СМИ и других официальных лиц.

"Будут присутствовать должностные лица, которых Верховная Рада Украины избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, главы дипломатических представительств иностранных государств, представители средств массовой информации, другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков должен будет открыть торжественное заседание. Кто выступит

Все приглашенные пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"На торжественном заседании выступят президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, первый президент независимой Украины, председатель Верховной Рады Украины в 1990-1991 году, народный депутат Украины I-IV созывов Леонид Кравчук, народный депутат Верховной Рады Украины I-IV созывов Игорь Юхновский и другие участники заседания", - отмечает пресс-служба.

Грамоты и награды

Зеленский во время этого заседания, как отмечается, вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.



Разумков вручит почетные грамоты Верховной Рады народным депутатам I созыва, участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины