На завтра назначено торжественное заседание Верховной Рады

Завтра первый президент Украины Леонид Кравчук и действующий глава государства Владимир Зеленский, выступят на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Как будет проходить заседание
Заседание, как отмечается, назначено на 16.00
Почетный караул Национальной гвардии торжественно поднимет Государственный флаг Украины на площади Конституции перед зданием парламента в 09.00
Кто приглашен
Участвовать в этом заседании, как подчеркивается, приглашены президент Украины, нардепы Украины I и IX созывов, председатели Верховной Рады Украины предыдущих созывов, главы Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров Украины, руководители судебной системы.
Также на празднование ожидается приезд дипломатов, СМИ и других официальных лиц.
Почетный караул Национальной гвардии торжественно поднимет Государственный флаг Украины на площади Конституции перед зданием парламента в 09.00
Кто приглашен
Участвовать в этом заседании, как подчеркивается, приглашены президент Украины, нардепы Украины I и IX созывов, председатели Верховной Рады Украины предыдущих созывов, главы Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров Украины, руководители судебной системы.
Также на празднование ожидается приезд дипломатов, СМИ и других официальных лиц.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков должен будет открыть торжественное заседание.
Кто выступит
Все приглашенные пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Грамоты и награды
Зеленский во время этого заседания, как отмечается, вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Разумков вручит почетные грамоты Верховной Рады народным депутатам I созыва, участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Зеленский во время этого заседания, как отмечается, вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Разумков вручит почетные грамоты Верховной Рады народным депутатам I созыва, участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии