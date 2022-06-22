На заводе "Азот" безопаснее сидеть в укрытиях, чем эвакуироваться - Гайдай

10:06 22 июня Киев, Украина

Оставшихся 569 человек на заводе "Азот" в Северодонецке очень опасно эвакуировать, людям безопаснее находиться в укрытиях.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального марафона новостей.

"На сегодняшний день там находятся 568 человек, из которых 38 дети. Мы им предлагали много раз эвакуироваться. И даже за день до того, как разрушили первый мост к Лисичанску, первый заместитель начальника областной военной администрации был там на месте, он с ними разговаривал. Также постоянно с ними разговаривают нацгвардейцы, но люди ни в какую не хотят уезжать",- отметил Гайдай.

Гайдай заявил, что сначала в укрытиях находились более 1000 человек, сейчас осталось 568 – и эти люди говорят, что останутся в Северодонецке.



По словам главы ОВА, сейчас есть два варианта эвакуации из "Азота": первый – если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины и четко прописанный маршрут, и второй – если бы люди захотели, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать.

"Но сейчас это уже очень опасно и на сегодняшний день безопаснее находиться в укрытии",- добавил Гайдай.