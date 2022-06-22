На заводе "Азот" безопаснее сидеть в укрытиях, чем эвакуироваться - Гайдай

Оставшихся 569 человек на заводе "Азот" в Северодонецке очень опасно эвакуировать, людям безопаснее находиться в укрытиях.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального марафона новостей.
Гайдай заявил, что сначала в укрытиях находились более 1000 человек, сейчас осталось 568 – и эти люди говорят, что останутся в Северодонецке.
По словам главы ОВА, сейчас есть два варианта эвакуации из "Азота": первый – если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины и четко прописанный маршрут, и второй – если бы люди захотели, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать.
По словам главы ОВА, сейчас есть два варианта эвакуации из "Азота": первый – если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины и четко прописанный маршрут, и второй – если бы люди захотели, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать.
Глава ОВА отметил, что сейчас продолжается "тихая эвакуация" из Лисичанска – ежедневно вывозится в среднем 20-50 человек, иногда до 70 человек. Также, по словам Гайдая, в Лисичанск каждый день подвозят гуманитарные грузы.
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