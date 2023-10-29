На защиту украинского неба встанут гибридные системы ПВО FrankenSAM

К сожалению, война является сильным мотиватором изобретательности. Как уже сообщалось, украинские военные нашли способ совместить со старыми советскими самолетами британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские Scalp.
А теперь украинские инженеры совместно с американскими коллегами создали гибридные системы противовоздушной обороны. На вооружение ВСУ они станут в ближайшие недели, сообщает The New York Times.
Отмечается, что системы позволяют запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок. Американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM.
Один вариант совмещает пусковые установки Бук и ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ нынешней осенью.
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Примечательно, что название FrankenSAM является аллюзией на чудовище Франкенштейна - одно из главных действующих лиц романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей". В романе Виктор Франкенштейн, молодой студент из Женевы, создает живое существо из мертвой материи, для чего собирает из фрагментов тел умерших подобие человека, а затем находит "научный" способ оживить его.
Напомним, несколько дней назад Германия передала Украине зенитную систему ПВО IRIS-T.
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