На заседании Европейского совета обсудят поддержку Украины и передачу танков

11:15 23 января Киев, Украина

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании совета будут обсуждать военную поддержку Украины, в том числе и передачу танков.



Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием в понедельника, 23 января.



Он отметил, что сегодняшнее заседание Европейского совета по внешним делам будет посвящено военной помощи для Украины.

"Мы начнем с украинской войны. Мы начнем с того, как продолжить военную поддержку Украины", – сказал Боррель.

Он добавил, что министры будут обсуждать новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро и выделение еще 45 млн евро на финансирование военной учебной миссии для ВСУ, а также уровень поддержки с учетом обязательств, которые страны ЕС взяли на себя во время недавней встречи в Рамштайне.



По словам Борреля, в обсуждении примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присоединится по видеосвязи.



Боррель считает, что последняя встреча в формате Рамштайн была продуктивной. Он подчеркнул, что на ней обсуждали не только передачу танков, но этот вопрос сегодня будет на повестке дня заседания глав МИД.



Он выразил надежду, что политическое решение по танкам будет принято, а формальное – согласуют позднее.