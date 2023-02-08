На Запорожском направлении пограничники уничтожили российский дрон

"Пограничники отправили вражеский коптер по курсу российского корабля. Вчера, в Запорожском направлении, пограничники совместно с Силами обороны обнаружили и обезвредили дрон противника MAVIC3. Из антидронового ружья вражеская птица была сбита", - говорится в сообщении.