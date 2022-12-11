На Запорожье ликвидированы 27 военных группировок оккупантов - мэр Мелитополя

Вооруженные силы Украины ликвидировали на территории временно оккупированной Запорожской области около семи военных группировок оккупантов на этой неделе. За прошедшую неделю - двадцать. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального информационного телемарафона в пятницу, 9 декабря.

"Полноценная спокойная жизнь рашистов закончилась несколько недель назад. Если на прошлой неделе, даже по официальным данным ВСУ, было по меньшей мере 20 ликвидированных военных группировок, то на этой неделе уже можно констатировать тот факт, что их по меньшей мере семь ликвидированных военных формирований рашистов на территории временно оккупированной Запорожской области", - отметил чиновник.

Он также отметил, что за это время были ликвидированы и склады боеприпасов, и штабы в Мелитополе, Энергодаре, Токмаке и других расположенных рядом населенных пунктах.

"Вчера было неспокойно и в самом Мелитополе. По меньшей мере с двух сторон были взрывы, как с направления Вознесенки и Семеновки, так и с направления нашего уже знаменитого военного аэродрома, где рашисты не оставляют надежду, что они могут разместить там свои вертолеты или еще что-то. Сейчас точно говорить о последствиях мы не можем, но точно видим, что рашистов там уже нет и уже никогда не появятся", - добавил Федоров.

Напомним, по словам главы Энергодара в Запорожской области Дмитрий Орлов, признаков того, что оккупанты отводят войска из города или из расположенной там Запорожской АЭС, в настоящее время нет. Он отмечает, что на сегодняшний день есть два сценария деоккупации города и электростанции: военный и дипломатический.