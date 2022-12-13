На захваченных территориях россияне превратили санатории и роддома в госпитали

Во временно захваченных населенных пунктах россияне переоборудуют санатории и родильные дома в военные госпитали.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По данным штаба, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.
А в городе Мелитополь как военный госпиталь используют помещения детского санатория.
В Генштабе отмечают, что для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из россии.
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