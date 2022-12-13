На захваченных территориях россияне превратили санатории и роддома в госпитали

09:42 13 декабря Киев, Украина

Во временно захваченных населенных пунктах россияне переоборудуют санатории и родильные дома в военные госпитали.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
 
"Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для оказания квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим",- отмечает штаб.

По данным штаба, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.

А в городе Мелитополь как военный госпиталь используют помещения детского санатория.

В Генштабе отмечают, что для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из россии.