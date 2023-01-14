На захваченной территории Херсонщины враг усилил фильтрационные меры

11:27 14 января Киев, Украина

Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно захваченных территориях, в частности, на Херсонщине. Об этом 14 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники.

"По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении трое гражданских", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что захватчики заблокировали село Половинкино в Луганской области с целью проведения "фильтрационных мероприятий".

Кроме того, на Херсонщине оккупанты запретили использовать гривну.