На ЗАЭС восстановлено внешнее электроснабжение - Гросси

"Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно скорее", - пишет Гросси.