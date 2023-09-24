На ЗАЭС пробурены скважины, которые дадут воду для охлаждения реакторов

09:45 24 сентября Киев, Украина

Опасная ситуация на Запорожской АЭС сохраняется. После подрыва Каховской ГЭС прошло время, и вода в прудах для охлаждения атомных блоков значительно испарилась.

Но, как сообщает МАГАТЭ, на ЗАЭС недавно завершилось бурение скважин, которые теперь могут предоставлять дополнительную воду для охлаждения остановленных реакторов.

По словам директора организации Мариано Гросси, на ЗАЭС завершено бурение 10 скважин. Подземные воды должны охлаждать остановленные реакторы станции после разрушения Каховской ГЭС в июне текущего года.

"Более 200 кубометров воды теперь можно будет подавать в пруды, которые охлаждают шесть реакторов ЗАЭС и отработанное ядерное топливо", – говорится в сообщении.

Также на площадке планируется пробурить еще одну скважину. Дополнительная скважина обеспечит около 250 кубометров воды в час для поддержания охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива в нынешнем остановленном состоянии.

Отмечается, что пруд-охладитель ЗАЭС остается невредимым. Он содержит большой объем воды, который может обеспечить охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев.

Кроме того, во время обхода ЗАЭС эксперты МАГАТЭ посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6, где увидели, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 – в состоянии "горячей" остановки.

"Команда не заметила никакого тяжелого вооружения во время обхода, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", – говорится в отчете.

Также в МАГАТЭ обеспокоены укомплектованностью станции персоналом, поскольку с начала войны ЗАЭС оставила значительное количество персонала, в том числе лицензированные операторы из главных диспетчерских.

Ранее партизанское движение АТЕШ сообщило, что на Запорожской АЭС произошла авария из-за действий российских агрессоров.

Также стало известно, что на ЗАЭС остаются работать 822 украинских атомщика, еще 2083 работника станции не допускают на рабочие места.