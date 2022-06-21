На юге Украины ВСУ был уничтожен вражеский танк Т-62, "Метеорит" и 25 оккупантов

07:08 21 июня Киев, Украина

Украиснкие бойцы на юге уничтожили УР-77 «Метеорит», вражеский танк Т-62 и 25 человек из личного состава врага.

Об этом сообщило ОК "Юг".



Также уничтожены мощная станция связи, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три состава боеприпасов.



Как сообщается, во время попытки провести воздушную разведку в Николаевской области враг также лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".