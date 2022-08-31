На юге Украины украинские защитники уничтожили опорные пункты оккупантов

09:00 22 августа Киев, Украина

ВСУ атаковали опорные пункты захватчиков возле Бурхановки и Александровки.

По Баштанке оккупанты выпустили реактивный снаряд из Смерча. Разрушен частный дом, был ранен ребенок. Об этом сообщает оперативное командование Юг.



Зеленодольск оккупанты обстреляли реактивными снарядами из Урагана. Погиб один, ранены еще шестеро мирных жителей.

ВСУ в свою очередь били по местам скопления врага.

"Нашей авиацией нанесены два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", - говорится в сообщении.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста. Оккупационным войскам нанесены потери в количестве 20 человек, корпусной самоходной пушки типа Гиацинт-С, самоходной гаубицы Мста-С, двух пусковых установок С-300, радиолокационной станции подсветки и наведения, а также мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов Небо-М, буксированных минометов 120 калибра, трех единиц бронированной техники. Окончательные потери врага устанавливают.



Корабельная группировка врага в Черном море наращивает свое присоединение к общему количеству в 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут. При этом готовятся пять ракетоносителей типа Калибр с общим количеством более 30 ракет и один большой десантный корабль.