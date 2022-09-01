На юге Украины ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами рф

07:06 05 августа Киев, Украина

В Херсоне, Приднепровском и Токаревце украинские защитники ликвидировали три склада с боеприпасами рф.

Об этом сообщило ОК "Юг".



Кроме того, из вражеских рядов вычеркнуто 39 россиян, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", девять единиц бронированной и автомобильной техники.



В то же время уточняется, что окончательные потери врага доразведываются.



Наши штурмовики атаковали два очага вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине. Также наши подразделения плотно атаковали российскую систему ПВО и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.