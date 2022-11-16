На всех пунктах польско-украинской границы остановили движение

08:24 16 ноября Киев, Украина

Никто не может въехать или уехать из Польши, так как на всех пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве приостановлено движение. Об этом в среду, 16 ноября, пишет Gazeta Wyborcza.



По словам пресс-секретаря Бещадского отдела пограничной службы Петра Закеляржа, украинская сторона приостановила проверки после 19 часов 15 ноября.



Польская сторона сообщила, что ей не известны причины остановки проверок и закрытия пунктов пропуска, и как долго может длиться остановка в работе пограничников. По словам Закеляржа, сейчас больших очередей на переходах через границу нет.

О проблеме сообщил и мэр пограничного Перемышля Войцех Бакун: "У них с другой (украинской. – ред.) стороны отключена электроэнергия. Трудно сказать, это сугубо технические проблемы, или к этому прилагаются другие проблемы".



В то же время в Госпогранслужбе пока не прокомментировали эту информацию.



Напомним, что вчера, 15 ноября, во время массированной ракетной атаки рф территории Украины, взрывы прогремели в пограничной деревне в Польше - Пшеводуве.