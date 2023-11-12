На временно оккупированных территориях Украины растет партизанское движение

08:27 11 ноября Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Украины ширится и успешно действует партизанское движение, которым руководит Центр национального сопротивления (ЦНС). По данным ЦНС, сами оккупанты сообщают о более пяти тысячах украинских подпольщиков.

Отмечается, что россияне за два года оккупации не смогли взять под полный контроль местных жителей и преодолеть подпольное движение.

"По данным врага на временно оккупированных территориях действуют более пяти тысяч информаторов Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Это происходит, несмотря на репрессии со стороны оккупационных администраций, принуждение к сотрудничеству, депортацию и ограничение прав и свобод местных жителей. Как констатирует ЦНС, эти меры не принесли результата.

Напомним, в пятницу утром в Мариуполе взорвали авто полицейского-оккупанта. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что мариупольское Сопротивление "передало подарок" полицаям на празднование Дня полиции в рф.

Россияне на ВОТ проверяют, какие Telegram-каналы читают украинцы.