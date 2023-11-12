На временно оккупированных территориях Украины растет партизанское движение

На временно оккупированных территориях Украины ширится и успешно действует партизанское движение, которым руководит Центр национального сопротивления (ЦНС). По данным ЦНС, сами оккупанты сообщают о более пяти тысячах украинских подпольщиков.
Отмечается, что россияне за два года оккупации не смогли взять под полный контроль местных жителей и преодолеть подпольное движение.
Это происходит, несмотря на репрессии со стороны оккупационных администраций, принуждение к сотрудничеству, депортацию и ограничение прав и свобод местных жителей. Как констатирует ЦНС, эти меры не принесли результата.
Напомним, в пятницу утром в Мариуполе взорвали авто полицейского-оккупанта. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что мариупольское Сопротивление "передало подарок" полицаям на празднование Дня полиции в рф.
Россияне на ВОТ проверяют, какие Telegram-каналы читают украинцы.
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