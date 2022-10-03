На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации - ОК Юг

08:42 03 октября Киев, Украина

Оккупанты совершают подворовые обходы и составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах усиливают проверки.



Об этом в понедельник, 3 октября, сообщило Оперативное командование Юг.

"На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилили проверку документов, выезды из подконтрольных им территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают длительные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7 - 10 суток и часто просто разворачивают машину в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Также известно, что россияне перекрыли гуманитарные коридоры и теперь выехать на подконтрольную Украине территорию стало очень сложно.