На вакцинацию выделено еще 3 млрд гривен из госбюджета

14:16 25 Май Киев, Украина

На внеочередном заседании ВРУ, которое прошло 25 мая был утвержден Порядок распределения бюджетных назначений на вакцинацию от COVID-19. Размер денежных средств, переведенных на нужды вакцинирования украинского населения составляет 3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.



Согласно сообщению, документом определяется Порядок распределения бюджетных назначений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения коронавирус.



Порядком определяется механизм подачи обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и тому подобное.