На украинско-белорусской границе возвели стену - ОП

"Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около трех км границы, работы продолжаются. Также работы ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях", - говорится в сообщении.