На украинско-белорусской границе возвели стену - ОП
18:41 11 ноября Киев, Украина
На границе Украины с беларусью
строят стену. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около трех км границы, работы продолжаются. Также работы ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фортификационные сооружения также возводятся в регионах, граничащих с россией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии