На текущей неделе Рада намерена рассмотреть аграрные вопросы

11:44 29 Ноябрь Киев, Украина

В первую неделю зимы Верховная Рада в рамках пленарного заседания готова рассмотреть три важных законопроекта, касающихся аграрного сектора Украины.

Об этом сообщает официальный источник ведомства.



Первый законопроект No2064 подразумевает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании развития виноградарства в Украине. На рассмотрении вопросы об аренде земли для виноградников и ее пользовании сроком в 25 лет, а также правовая возможность возмещения расходов, в том числе и расходов от нанесенного ущерба из-за прекращения пользования земельными участками.



Второй законопроект No4558 предусматривает рассмотрение законов об усовершенствовании государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Речь идет о требованиях к маркировке пестицидов и агрохимикатов, процессе госрегистрации препаратов, отмене положений, касающихся специальных сырьевых зон, упразднении обязательного страхования хоздеятельности, относящейся к хранению и применению препаратов.



Рассмотрение третьего законопроекта No6070 относится к изменениям в осуществлении функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса. В случае его одобрения, данный закон позволит усовершенствовать организацию, а также порядок деятельности субъектов в системе инженерно-технического обеспечения.