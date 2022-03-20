На Сумщине похищают и пытают мирных жителей - Живитский

08:27 19 марта Киев, Украина

Критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Оккупанты рф заходят в села и мародерствуют. Известны также случаи пыток и похищения людей.

Об этом сообщил в Телеграмме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



При этом, как отмечает Живицкий, большинство из преступлений происходит при пособничестве местных жителей, работающих на "русский мир". Глава ОВА напомнил, что это недопустимо и влечет 15 лет заключения.

"Каждый, кто совершает подобное, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле", - подчеркнул Живицкий.

Кроме того, он сообщил, что в Тростянце российские вражеские войска стреляли по больнице – разрушения большие, погибших нет.



В Сумах в результате обстрелов вспыхнул пожар на территории складских помещений одного из предприятий. Погибших нет.



Он также рассказал, что из Сумской области за минувшие сутки, 18 марта, было эвакуировано около 4,5 тысяч мирных жителей.

"Около 4,5 тысяч человек смогли покинуть зону боевых действий на Сумщине. Сегодня (18 марта. - Ред.) - без особых инцидентов кроме того, что не все желающие смогли уехать. Еще остаются люди, которые еще хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад (а также еще некоторые громады Сумского и Ахтырского районов)", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что воины ВСУ продолжают уничтожать врага. Возле Тростянца 93-я бригада разбила колонну вражеской техники и сожгла ее.