На сколько ощутимы санкции против России. В Украине создадут спецгруппу для определения их эффективности

06:36 29 марта Киев, Украина

В ближайшем будущем в УКраине начнет работу специальная группа экспертов, задачей которой будет отследить эффективность санкций против России.

Об этом в понедельник, 28 марта, украинский лидер заявил в своем видеообращении.



/>Зеленский подчеркнул, что уже на этой неделе заработает при Офисе Президента группа украинских и международных экспертов, которые на постоянной основе будут анализировать примененные санкции против России, на что они реально влияют.



"Наша цель - чтобы санкции работали так, как это задумывалось, чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира без исключения", - добавил он.



Президент добавил, что "подвешенных" ограничительных мер быть не должно, а превентивный санкционный пакет мог бы значительно снизить риск начала полномасштабного вторжения и войны.



"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов - мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ", - заявил Зеленский.



Зеленский напомнил, что наша страна "уже прошла эту историю в прошлом году", когда Украина говорила о необходимости введения мощных превентивных санкций против РФ, чтобы не было вторжения.



"Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась. Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточены санкции, например в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать", - возмущается глава государства.



Зеленский обратил внимание на продолжающиеся зверства российских оккупантов в Украине.



"А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?



Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делается против Украины российской федерацией.



Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы - своими жизнями. Тысячи жизней", - подчеркивает президент.