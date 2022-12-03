На сколько массированных ударов хватит ракет у рф - СНБО

У россии ракет хватит еще на 3-4 обстрела большой мощности. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

"Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские войска ПВО сбивают 75-90% ракет. Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще три - четыре обстрела большой мощности", - говорится в сообщении.

Данилов подчеркивает, что количество ракетного вооружения на территории россии стремительно уменьшается, и россияне "вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру".

Также он сказал, что информация о передаче Ираном баллистических ракет россии на сегодня пока не подтверждена.

Ранее Данилов назвал "эффективное решение" проблемы ракетных ударов рф - передача дальнобойных ракет для ВСУ.