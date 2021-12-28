На сегодня запланирована встреча советников "нормандской четверки"

10:12 19 Апрель Киев, Украина

Сегодня пройдет встреча советников лидеров стран в нормандском формате.

Об этом сообщает Укринформ.



Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.



Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.



Вместе с тем, советник главы Офиса Президента Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.Вместе с тем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил ожидания от нормандской встречи советников, которая сегодня состоится.

"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - отметил Подоляк.

Он заявил, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.



"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.