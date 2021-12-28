На сегодня запланирована встреча советников "нормандской четверки"

Сегодня пройдет встреча советников лидеров стран в нормандском формате.
Об этом сообщает Укринформ.
Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.
Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.
Вместе с тем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил ожидания от нормандской встречи советников, которая сегодня состоится.
Он заявил, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.
"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.
"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии