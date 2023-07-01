На сегодня ситуация на ЗАЭС остается стабильной и контролируемой - Энергоатом

11:51 01 июля Киев, Украина

Внимание миллионов людей приковано к нависшей над человечеством опасностью, связанной с угрозой подрыва Запорожской АЭС. Как сообщает НАЭК Энергоатом, на сегодня, 1 июля, ситуация на АЭС сохраняется стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,57 м, что достаточен для обеспечения потребностей станции.

В Энергоатоме уточнили, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, находится на уровне 11,15 м.

Как сообщается, в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что цивилизованный мир будет воспринимать теракт российских оккупантов на Запорожской АЭС как применение ядерного оружия против гражданского населения.

В Минэнерго подвели итоги масштабных учений экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.