На саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждать долгосрочную безопасность Украины - Кирби
14:52 07 июля Киев, Украина
На саммите НАТО
в Вильнюсе
будут обсуждаться вопросы долгосрочной безопасности Украины, помощь, а также послевоенное восстановление.
Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.
"Я просто не буду предварять наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений", – сказал он.
Кирби отметил, что важнейшими акцентами остается помощь Украине в войне против россии, а также послевоенное восстановление.
"Мы считаем, что самое важное оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности, и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они и дальше будут иметь большую границу с россией", — сказал представитель Белого дома.
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