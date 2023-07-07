На саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждать долгосрочную безопасность Украины - Кирби

"Я просто не буду предварять наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений", – сказал он.

Кирби отметил, что важнейшими акцентами остается помощь Украине в войне против россии, а также послевоенное восстановление.

"Мы считаем, что самое важное оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности, и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они и дальше будут иметь большую границу с россией", — сказал представитель Белого дома.