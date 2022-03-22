На саммите НАТО Польша официально предложит отправить в Украину миротворцев

На саммите НАТО, который состоится 24 марта, Польша официально предложит отправить в Украину миротворцев.
Как сообщает польское издание kronika24, Министерство обороны Польши интенсивно работает над проектом, согласно которому миротворческая миссия Альянса должна состоять из 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.
Согласно информации журналистов, участвовать в миссии, кроме Польши, готовы Дания и Литва. Однако до саммита польский проект должен утвердить президент США Джо Байден.
Ранее Байден заявлял, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине, но при этом участие отдельных стран НАТО в ней возможно.
Как сообщает польское издание kronika24, Министерство обороны Польши интенсивно работает над проектом, согласно которому миротворческая миссия Альянса должна состоять из 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.
Согласно информации журналистов, участвовать в миссии, кроме Польши, готовы Дания и Литва. Однако до саммита польский проект должен утвердить президент США Джо Байден.
Ранее Байден заявлял, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине, но при этом участие отдельных стран НАТО в ней возможно.
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